Battaglia sulla liquidazione ai consiglieri, M5s: «Chiederemo di abolirla»

«A settembre in Aula ci faremo portatori di una mozione per impegnare il presidente della Giunta a sollecitare il governo nazionale per l'abrogazione del trattamento di fine mandato a tutti livelli, a partire dai parlamentari, ai consiglieri regionali di altre regioni, ai sindaci». Lo dice Grazia Di Bari, capogruppo del M5s in Consiglio regionale , in merito alle polemiche nate dopo la reintroduzione in Puglia dell' assegno di fine mandato .

L'emendamento