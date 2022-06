"Nessuno Escluso": a Lecce un evento di inclusione. In campo politici, dirigenti del Lecce e giornalisti

Evento di inclusione venerdì 17 giugno, alle ore 19, a Lecce. Il campo "Fair play" ospiterà una sfida di calcio a 5 a pochi giorni da lancio della campagna di sensibilizzazione denominata "Cuori senza Limiti" a sostegno del paratleta e per abbattere tutte le barriere, non solo quelle architettoniche. Una iniziativa promossa dalla Regione Puglia, comune di Lecce, Coni, Us Lecce e Cip. Da qui l'idea di organizzare una partita di inclusione tra Città di Lecce e Ascus Lecce, la squadra di calcio a 5 non vedenti.

Si giocherà tutti bendati e saranno coinvolti amministrazione, giornalisti e dirigenti Us Lecce per far suonare un pallone verso un cambiamento. Ll'obiettivo è quello di far diventare questa partita un appuntamento annuale.

Coinvolti nella partita diversi giornalisti oltre a Gigi Renis, Delegato Coni, alcuni amministratori di Palazzo Carafa e alcuni dirigenti dell'Us Lecce.