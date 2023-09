Due consiglieri ritirano le dimissioni: resta in carica il sindaco Rotice

Resta in carica il consiglio di comunale di Manfredonia, in provincia di Foggia. Due dei quattordici consiglieri che martedì scorso avevano firmato le dimissioni, determinando così la caduta dell'amministrazione del sindaco di centrodestra Gianni Rotice, questa mattina hanno deciso di revocarle.

Revocate le dimissioni di Carbone e Di Staso

In particolare sono stati il capogruppo di Forza Italia, Vincenzo Di Staso, e il consigliere indipendente, Adriano Carbone, a ritirare il proprio atto di dimissioni. La loro decisione permette al consiglio comunale di essere ancora valido in assenza del numero minino di 13 dimissioni per determinare lo scioglimento dell'assise cittadina.

Ieri il sindaco Rotice aveva annunciato anche sui social le sue dimissioni, che aveva anche protocollato.

Ora con il consiglio comunale ancora in carica il primo cittadino avrà 20 giorni di tempo, come previsto dalla legge, eventualmente per ritirarle e tornare nelle sue piene funzioni di sindaco.