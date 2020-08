Dal Lussemburgo a Monopoli in vacanza senza attendere l'esito del tampone: 6 turisti positivi

In vacanza dal Lussembrugo in Puglia senza attendere il risultato del tampone: positivi al virus 6 turisti che alloggiavano a Monopoli. L'esito dell'esame al quale si erano sottoposti prima di partire per l'Italia è arrivato lo scorso giovedì. Proprio mentre il gruppo era già arrivato a destinazione, in una struttura nei pressi di Monopoli. Una "doccia fredda" per i 6 lussemburghesi che, essendo tutti asintomatici e in buone condizioni di salute, avevano comunque deciso di non attendere i risultati del tampone. E di partire alla volta della Puglia, segnalando regolarmente la loro presenza in regione. E una volta venuti a conoscenza dell'esito dell'esame, sono stati loro stessi ad allertare la Asl di Bari e la Protezione civile.

Per tutto il gruppo, dunque, è scattato l'obbligo della quarantena. Non nella struttura di Monopoli che li ospitava ma non era attrezzata allo scopo, ma in un residence a San Nicandro Garanico. Alloggio che hanno raggiunto autonomamente in macchina, accompagnati dalla Polizia locale. Ora l'onere della sorveglianza sanitaria dei 6 cittadini spetta alla Asl di Foggia, dunque. Di ricostruire la linea dei contatti durante il soggiorno a Monopoli si sta già occupando la Asl di Bari.

E seppure la permanzenza senza sorveglianza nella zona del barese sia durata solo poche ore, in molti ora si augurano che il gesto avventato dei lussemburghesi non abbia contribuito a una ulteriore diffusione del contagio.

Ultimo aggiornamento: 18:46

