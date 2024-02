Loredana Capone portavoce delle Regioni dell'Unione Europea sull'economia circolare

Sarà la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, a rappresentare a Bruxelles la voce delle città e regioni europee sul delicato tema della transizione dei territori verso un'economia circolare. Capone, che è anche vicepresidente del Pd, è stata nominata questa mattina relatrice sul tema durante la riunione della commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni (CdR), di cui è membro.

Il commento

«Sono onorata di rappresentare le città e le regioni d'Europa sul tema dell'economia circolare. Per una giusta transizione ecologica è necessario che la politica europea coinvolga tutti i cittadini e le comunità dei vari territori. Come politici dobbiamo accompagnare questo processo senza lasciare nessuno indietro», ha commentato Capone dopo la nomina, sottolineando che «in questo contesto, il passaggio da un'economia lineare ed estrattiva ad un'economia circolare e rigenerativa è un tassello fondamentale nel percorso verso la neutralità climatica». «Le azioni di recupero, riciclo e riutilizzo devono diventare sempre più operative nella vita quotidiana - ha sottolineato ancora Capone -.

Per questo serve una grande campagna europea, perché le nostre azioni provocano conseguenze sulla natura e le materie prime. L'economia circolare ci connette ad un uso più responsabile dei beni naturali, la cui scarsità determina in molti paesi povertà e fame. Affinché ci sia una maggiore giustizia sociale, è importante partire proprio da qui, dall'uso che ciascuno di noi fa delle risorse naturali». Il parere di Capone verrà votato in commissione Ambiente del CdR l'11 aprile, e poi in Plenaria il 19-20 giugno.