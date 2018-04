Maggioranza spaccata: salta la presidenza di Ria all'Urbanistica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Primi dissapori in maggioranza. Civici e sinistra non trovano l’accordo e salta la presidenza dell’Urbanistica per il consigliere Ria, costretto a declinare “l’invito”. E a far uscire dall’imbarazzo la maggioranza ci pensa Michele Giordano: «Ve lo chiediamo noi: rinviate l’elezione. Trovate un nome unico e portatelo in commissione e se ricandidate Ria ve lo votiamo noi».Uno spettacolo «poco edificante» quello andato in scena ieri mattina in sala commissioni con la maggioranza che ha cercato di non far trasparire le tensioni nate nelle scorse ore. Alla base una questione di equilibri. Politici. Le liste di Delli Noci hanno lasciato la presidenza della commissione Urbanistica che, prima della decisione del Consiglio di Stato che ha decretato la maggioranza del centrodestra, era in mano al consigliere di Andare Oltre Massimo Fragola. Casella vuota che il Partito Democratico voleva riempire con la presidenza appunto del consigliere Lorenzo Ria che di Urbanistica se ne intende eccome. Scelta che, secondo i bene informati, non sarebbe stata presa in maniera condivisa tra tutti i componenti della maggioranza e con le liste di Delli Noci che si aspettavano una sostituzione equa: fuori un dellinociano, dentro un altro (magari Marco Nuzzaci dell’Udc). Tanto è bastato per accendere gli animi dei consiglieri di maggioranza già nella riunione pre insediamento di ieri mattina. Animi che il sindaco Carlo Salvemini ha cercato di sedare convocando i consiglieri di maggioranza ieri mattina durante una pausa dei lavori. Un confronto che pare non sia servito a nulla perché la commissione Urbanistica è rimasta senza un presidente. A proporre Ria ci ha pensato il consigliere Gabriele Molendini. Ma l’ex presidente della Provincia si è visto costretto a rinunciare: «Il mio contributo continuerò a darlo da consigliere comunale». Molendini, dunque, propone un secondo nome: Marco Nuzzaci (assente in quel momento). Ma subito arriva una contro proposta da Marco De Matteis: «Io propongo Marco Giannotta» facendo calare il gelo in sala commissioni (De Matteis ha poi chiarito di essere caduto in errore perché aveva in mano il foglio delle commissioni con i nomi errati dei componenti: in base a quello in suo possesso non c’era il consigliere Nuzzaci).