Quanto spendono le squadre di Serie A in commissioni ai procuratori? Il Lecce è tra le più virtuose, Inter prima. La classifica completa

Le società di Serie A nel 2023 hanno speso 220 milioni di euro in commissioni ai procuratori. Il dato è più alto del 6% rispetto all'anno precedente, a quando furono spesi circa 205 milioni. Crescono le commissioni dei procuratori, anche perché aumenta il numero di calciatori che si trasferiscono a parametro zero. L'arrivo di Thuram all'Inter, ad esempio, è costato otto milioni di euro in commissioni. Il Lecce è uno dei club più virtuosi dell'intero panorama nazionale, secondo l'ultimo report della Figc, anticipato da alcuni giornali sportivi.

La classifica delle squadre che spendono di più: scorri le schede.

1) Inter

L'Inter, compreso l'affare Thuram già ricordato, ha speso 34,8 milioni di euro in commissioni. Ed è prima per distacco.