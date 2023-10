La produzione di grano pugliese dovrà fare i conti con le nuove regole europee a partire dal gennaio 2024. La Politica agricola comunitaria infatti (Pac) che durerà fino al 2027, obbliga i coltivatori a non seminare la stessa coltura per due anni consecutivi pena la mancata erogazione dei sussidi europei che possono arrivare anche a 150 euro ad ettaro coltivato. Bruxelles non vuole che si continui la pratica della monosuccessione, cioè dell’uso univoco delle colture sullo stesso terreno, per evitare l’impoverimento del suolo dalle sostanze nutritive, la maggiore sensibilità ai parassiti e alle erbe infestanti. Una tutela della biodiversità che le nuove regole hanno come priorità e che sono state rimandate di un anno visto che sarebbero dovute entrare in vigore lo scorso gennaio. Di certo si tratta di una pratica, quella della rotazione, che l’uomo conosce da quando esiste l’ agricoltura ma che in tempi recenti, con le coltivazioni intensive, in molti casi non è stata sempre rispettata causando danni irreparabili alle estensioni nazionali.

Le norme



Per questo l’Unione europea ha elaborato una serie di norme tra cui proprio la Bcaa 7, cioè una delle «Buone condizioni agronomiche e ambientali»che, nello specifico riguarda la «Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse» e che si applica alle superfici a seminativo in pieno campo, eccetto le colture con protezioni e non a quelle permanenti (frutteti, vigneti, oliveti), ai prati e pascoli e alle colture in serra e tunnel. «La Bcaa 7 obbliga una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella», spiega Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica Agraria Università di Perugia. «Questo obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico per cui la successione di due colture (ad esempio mais-mais o grano-grano o tabacco-tabacco) non rispetta la Bcaa 7». In Italia ad avere conseguenze importanti da questa decisione saranno la Pianura Padana dove si coltiva il mais necessario in particolare per la zootecnia, cioè l’alimentazione degli allevamenti e il Tavoliere delle Puglie, da sempre considerato il granaio d’Italia.

La deroga