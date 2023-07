Puglia, cala la produzione del grano: giù del 20%. Coldiretti: costi aumentati e compensi ridotti

Si stima una perdita di raccolto di grano del 20% in Puglia, con punte del 60% nel Barese. Lo sostiene in una nota Coldiretti Puglia che fa il bilancio dell'attività di mietitura del grano in Puglia, con il maltempo che, oltre a mettere a rischio la produzione, avrebbe impedito l'accesso ai terreni. Secondo Coldiretti Puglia la produzione si sarebbe ridotta del 30% sul Gargano e sul subappennino dauno, con punte fino al 60% nell'agro di Altamura.

L'allarme di Coldiretti

«Il risultato è che il raccolto di grano duro pugliese per la pasta non sta producendo secondo le aspettative quest'anno - evidenzia Coldiretti Puglia - con il rischio concreto che possa scivolare anche sotto i 7milioni di quintali.