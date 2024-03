Giornata dell'obesità, in sovrappeso quasi due pugliesi su tre. Sos Coldiretti: “Pochissimi mangiano la frutta”

Quasi due pugliesi su tre (38%) sono in sovrappeso, il 9,8% è obeso, ma c’è anche il 29,7% che risulta in eccesso ponderale, un fattore di rischio che favorisce molte malattie come problemi cardiocircolatori, diabete, ipertensione, infarto e certi tipi di cancro. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia su dati del rapporto ‘Sorveglianza passi’ dell’Istituto Superiore di Sanità, diffusa in occasione della Giornata mondiale dell’obesità che si celebra il 4 marzo per promuovere soluzioni pratiche in una situazione preoccupante in cui il 10,3% dei minori risulta obeso con rischi gravi per la salute.