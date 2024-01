Inverno anomalo, dalla Puglia alla Liguria fioriscono le mimose. Allarme Coldiretti: "Natura in tilt"

Potrebbero essere il simbolo dell'ennesimo inverno mancato, almeno fino ai prossimi 10 giorni, le mimose fiorite in anticipo di oltre un mese, dalla Puglia alla Liguria. Ma l'anticiclone sub-tropicale che ha causato una primavera anticipata, ed è destinato a durare almeno fino al 7 febbraio, potrebbe essere un problema per gli alberi da frutto: se fioriranno in febbraio, infatti, i raccolti potrebbero essere danneggiati dalle eventuali gelate di marzo ed aprile.

L'allarme di Coldiretti: natura in tilt

«Le alte temperature - sottolinea la Coldiretti - mandano la natura in tilt e favoriscono in tutte le piante il risveglio anticipato anche con fioriture fuori stagione e il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile, successivo, forte abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei raccolti».

Il climatologo

Non è peraltro il primo anno che le mimose sono fiorite in anticipo, come spiega il climatologo Claudio Tei del Consorzio Lamma-Cnr. «Negli ultimi 20 anni è capitato spesso: non è un problema ma è un sintomo del cambiamento climatico».

Le previsioni del Consorzio Lamma-Cnr, del resto, indicano che il caldo anomalo è destinato a proseguire. «E anche se ci saranno alti e bassi delle temperature - afferma il climatologo - queste rimarranno sempre sopra alla media».

L'anticiclone

L'anticiclone di matrice subtropicale è già da una settimana sul Mediterraneo ed in particolare sull'Europa meridionale, dove è arrivato accompagnato da aria calda in quota, «ha fatto schizzare la colonnina di mercurio - rileva Tei - a oltre 30 gradi in Spagna, nei pressi di Valencia, un valore record per il mese di gennaio. Le previsioni per i prossimi giorni indicano che i valori termici sono destinati a diminuire nel Sud Italia, a causa dell'afflusso di venti settentrionali e più freschi. Verso la fine della settimana le temperature torneranno ad essere più miti e calde, come in questi giorni». Non farà peraltro caldo ovunque, e addirittura «in alcune zone di pianura e nei fondovalle - aggiunge Tei - potrebbe fare più freddo che in collina e in montagna a causa del fenomeno dell'inversione termica che è presto spiegato: con l'anticiclone e l'assenza di vento l'aria si comprime negli strati più bassi dove, oltre agli inquinanti, ristagnano l'aria più fredda e l'umidità, con maggiore senso di freddo rispetto alle zone di media e alta quota». L'inverno mite, senza pioggia, ha fatto registrare fino ad ora una temperatura superiore di quasi due gradi oltre la media storica (+1,87°), secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi al mese di dicembre. A preoccupare, sottolinea la Coldiretti, è anche la siccità per la scarsità di neve in diversi settori dell'arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica e una situazione di stress idrico che cresce ma mano che si scende verso Sud con apice nelle isole, «che non è certo normale nel mese di gennaio». Gli invasi della Sicilia a gennaio 2024 sono inferiori di ben 63 milioni di metri cubi (-13%) rispetto all'anno precedente secondo le analisi Coldiretti sui dati del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia. (