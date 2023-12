Ita ci riprova: tagli al volo Brindisi-Milano. La rabbia dei pendolari

Il tentativo fallito nel settembre scorso – cioè quello di cancellare uno dei tre voli giornalieri della compagnia aerea Ita Airways che collegano Brindisi a Milano Linate – rischia di trovare effettività nella primavera del nuovo anno. Senza grandi annunci, la compagnia avrebbe soppresso il primo volo del mattino che dal Salento parte per Milano e, parallelamente, anche l’ultimo della sera che consente di rientrare a Brindisi poco prima della mezzanotte. La prova arriva dalla simulazione della prenotazione: dall'1 aprile del 2024, infatti, sul sito della compagnia non è più possibile prenotare un posto per il primo volo del mattino, così utile per i pendolari del cielo, e cioè quello che parte dal “Papola-Casale” alle 6.10 e arriva a Linate alle 7.40. Cancellato anche il volo di ritorno, quello che parte da Linate alle 22.05 e atterra a Brindisi alle 23.35.

La denuncia di una pendolare



A notarlo è stata proprio una pendolare, una donna di Galatone, nel Salento, che vive e lavora a Milano, ma che nel week-end ha necessità di rientrare nel Salento per assistere la madre anziana e la sorella.

Indispensabile, quel volo, per consentire alla donna di essere a Milano il lunedì mattina ed entrare in ufficio puntuale per le 8.30, senza dover prendere permessi, utilizzare giorni di ferie o, peggio ancora, dover chiedere favori e trattamenti speciali. Una notizia, quella della cancellazione del volo, che ha colto di sorpresa e in alcuni casi gettato nello sconforto i salentini che abitualmente lo utilizzano, il lunedì, per arrivare puntuali in ufficio. Così, Antonella Francone – questo il nome della pendolare che per prima ha notato la cancellazione – ha preso carta e penna ed ha scritto sia alla compagnia aerea che all'assessore regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia, sperando che possa ripetersi il “miracolo” – leggi pressioni di associazioni di categoria e istituzioni pugliesi – di convincere Ita Airways a scongiurare per una seconda volta la cancellazione del volo.

Il racconto



«Sono di Galatone, in provincia di Lecce – si legge nella lettera - e vivo a Milano per motivi di lavoro. A causa di una delicata e grave situazione familiare sono costretta ad un forzato pendolarismo sulla tratta aerea Brindisi – Linate e ritorno. Ora, dall'1 aprile 2024, quella tratta non sarà più disponibile. Chi è costretto a raggiungere Milano per motivi di lavoro o di salute, e in questi anni posso testimoniare trattasi di un gruppo nutrito di pugliesi, ha, con quel volo, la possibilità di arrivare tempestivamente in centro città per l’intera giornata lavorativa. Nel mio caso posso rimanere a Galatone ad assistere alla cena domenicale della mia anziana madre e di mia sorella disabile e poi, al mattino del lunedì, grazie al volo delle 6 con destinazione Linate, trovarmi in ufficio a Milano entro le 8.30, come tutti i miei colleghi, senza espormi a pietismi o trattamenti eccezionali».

Aeroporti di Puglia



Ma tant’è: al momento da aprile Antonella e i tanti pendolari come lei che viaggiano abitualmente su quel volo dovranno trovare una soluzione alternativa, fatti salvi ripensamenti della compagnia. Così, mentre i pendolari sono in subbuglio e cercano di organizzarsi per manifestare il loro malcontento, da Aeroporti di Puglia arriva la conferma del taglio di quel volo così prezioso, perché il primo del mattino, ma si fa presente che Brindisi e Milano sono collegate con altri voli mattutini e non solo. «Al momento – dicono da AdP – il taglio è confermato, anche se si sta ancora programmando la stagione “Summer 24”. Si sottolinea comunque che da Brindisi ci sono altri 5 o 6 voli al giorno nella Summer 24 con Ryanair tra Malpensa e Bergamo (30-40 minuti in treno o in bus fino al centro di Milano), con la prima partenza che varia dalle 6 alle 7.55 o alle 8.20 a seconda del giorno della settimana in cui si viaggia. Inoltre, c’è anche EasyJet su Malpensa con due voli al giorno il lunedì (alle 8.45 da Brindisi), il giovedì, il venerdì e la domenica e un volo negli altri tre giorni della settimana». Malpensa e Orio al Serio, però, in termini di distanza dalla città, non sono Linate: questo aeroporto è infatti collegato al centro cittadino con la metro, che impiega circa 15 minuti per arrivare alla fermata del Duomo. Inoltre, la pendolare aveva già anticipato la risposta osservando come arrivare a Milano a metà mattinata significa, per alcuni, perdere mezza giornata di lavoro senza contare che il taglio «non agevolerebbe sicuramente – rincara - lo sviluppo economico del Salento».



Lo scorso autunno erano state proprio le pressioni esercitate dalla politica - i parlamentari pugliesi avevano presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per chiedere conto del taglio programmato anche a fronte dei dati dell’Enac che parlano di voli da Brindisi a Milano sempre pieni come minimo al 70 per cento della capienza totale.