Influenza in Puglia: 821 casi in una settimana, molti sono anziani. Negli ultimi sette giorni di monitoraggio, dal 27 novembre al 3 dicembre, in Puglia sono stati registrati 821 nuovi casi di influenza, per una incidenza pari a 9,35 casi ogni mille pazienti assistiti dai medici, sopra la media stagionale. Lo rileva il monitoraggio settimanale della rete dei medici "sentinella" che evidenzia come l'influenza quest'anno stia colpendo anche la fascia più anziana della popolazione, nonché quella più a rischio.

L'incidenza

Nella settimana di monitoraggio, l'incidenza è passata da 7,62 a 9,35 casi ogni mille pazienti; i bambini restano i più colpiti: nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano infatti 14,21 casi ogni mille assistiti contro i 9 della settimana precedente; tra i 5 e i 14 anni si tocca i 9,36 casi.

Anche tra gli adulti i dati sono sopra la media stagionale: nella fascia 15-64 anni si registrano 9,60 casi ogni mille pazienti, ma anche nella popolazione over 65 i casi sono elevati, 7,27 ogni mille assistiti. Soltanto in Lombardia e Piemonte l'incidenza tra gli anziani è più elevata.