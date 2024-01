Influenza H1N1, secondo morto in poche ore a Vicenza. Cosa è, quali sono i sintomi e come si cura. Domande e risposte

Due uomini sono morti in pochi giorni a Vicenza per le conseguenze del virus A H1N1. I due decessi ravvicinati di pazienti colpiti dall'influenza ha comunque destato allarme a Vicenza. Un primo paziente, un 55enne, era deceduto nella giornata di domenica 7 gennaio; ieri, per le gravi conseguenze resporatorie della stessa malattia, è morto un uomo di 47 anni, che da giorni si trovava in condizioni disperate. E sempre all'ospedale San Bortolo, nel capiluogo berico, si trovano in gravissime condizioni, ricoveati in terapia intensiva, altri tre malati, tra cui una donna.

