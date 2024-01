Influenza, ecco perché sembra non passare mai: «La peggiore degli ultimi 15 anni, pesa più del Covid». Long cold, sintomi sino a 11 settimane

La stagione influenzale 2023/24 sarà ricordata come una delle peggiori di sempre. Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ha messo in luce una forte crescita delle infezioni respiratorie, concentrandosi su virus influenzali come l'H1N1 e l'H3N2, insieme al virus respiratorio sinciziale (Rsv) e a un'ampia circolazione di infezioni batteriche, inclusa la polmonite da pneumococco. Bassetti ha dichiarato che, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi mesi, il reale problema ora è rappresentato dall'influenza, sottolineando che la crescita esponenziale di queste infezioni respiratorie «non si è verificata negli ultimi 15 anni», secondo i dati degli ospedali sentinella Fiaso (Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere). Bassetti ha anche ribadito che, al di là delle rappresentazioni mediatiche, il Covid non ha costituito un problema significativo negli ultimi tre mesi. Ha affermato che l'80% dei ricoveri a novembre e dicembre «non era direttamente correlato all'infezione da Covid, ma piuttosto a persone che si recavano in ospedale per altri motivi e successivamente risultavano positive al tampone». Bassetti ha concluso mettendo in evidenza che l'attenzione attuale dovrebbe concentrarsi sull'influenza e sull'incremento delle infezioni respiratorie in generale, sottolineando l'importanza dei richiami vaccinali, in particolare per gli anziani.