Puglia, il covid rovina le feste ma la campagna vaccinale non decolla

Un milione di italiani a letto in una settimana: se da un lato è record di casi di influenza, dall'altro cala il numero degli italiani colpiti da covid durante le festività natalizie sebbene la campagna vaccinale non decolli. Poco più di 7mila dosi anti Covid somministrate in una settimana: la campagna vaccinale in Puglia, iniziata a fine ottobre come in tutta Italia, non decolla.

I numeri

Secondo i dati del ministero della Salute, aggiornati al 28 dicembre, sono 89.606 le dosi somministrate contro le 82.255 di sette giorni prima. La fascia con il maggior numero di somministrazioni è quella tra i 70 e 79 anni con 30.140 dosi; segue la fascia over 80 con 25.887 vaccinazioni; tra i 60 e 69 anni sono state effettuate 19.283 iniezioni; tra i 12 e i 59 anni i vaccini fatti sono stati 14.293.