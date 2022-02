Incendio sul traghetto, camionista morto carbonizzato: riconosciuto da figlio da un ciondolo e un tatuaggio

È un camionista greco di 58 anni la prima vittima accertata dell'incendio avvenuto all'alba del 18 febbraio a bordo dell'Euroferry Olympia, il traghetto della Grimaldi Lines partito da Igoumenitsa e che era diretto a Brindisi. A identificare l'uomo, il cui corpo è stato recuperato completamente carbonizzato, è stato il figlio, che lo ha riconosciuto grazie a un ciondolo e a un tatuaggio. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella cabina di un camion nel garage 2.

All'appello mancano ancora 10 passeggeri

Quasi tutti i passeggeri sono stati messi in salvo, all'appello mancano ancora 10 persone. La notizia della morte del camionista greco irrompe proprio nel bel mezzo di una giornata iniziata nel segno della speranza: alle prime luci dell'alba, infatti, era stato trovato vivo il primo disperso. Si trovava a poppa. Si tratta di un bielorusso, praticamente illeso, che ha riferito ai soccorritori di aver sentito altre voci. «Fortunatamente sono vivo», avrebbe aggiunto mentre scendeva in pantaloncini e maglietta dalla scaletta della nave. Il bielorusso è ricoverato per precauzione presso la Clinica Polmonare dell'Ospedale Generale di Corfù. Il direttore dell'Ospedale Generale di Corfù, Leonidas Roubatis, ha spiegato che «gli sono stati praticati tutti gli esami e il 21enne riporta solo segni di disidratazione». Roubatis ha anche aggiunto che «fin dai primi colloqui con i medici ha detto che sentiva altre voci. Speriamo che ci siano altre persone vive e che siano in buona salute».