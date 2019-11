Scoppia il caso Mittal nel governo: vertice d'urgenza dei ministri. Pressing dei partiti: «Soluzioni e vengano a riferire in Parlamento»

Dopo la lettera di Arcelor Mittal, che intende disimpegnarsi dall'ex Ilva di Taranto, il governo prova a correre ai ripari. Nel pomeriggio vetrice tra i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Giuseppe Luciano Provenzano (Sud), Sergio Costa (Ambiente), Robero Speranza (Salute) e Nunzia Catalfo (Lavoro). Un emendamento dei cinque stelle aveva abrogato lo scudo penale posto a tutela di Mittal nell'applicazione del Piano ambientale, emendamento votato anche da quelle forze - come Pd e Italia viva - che nel recente passato avevano difeso l'immunità per i nuovi "proprietari" dell'ex Ilva di Taranto. E che ora

Il Pd. «Sulla vicenda Ex Ilva esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo sconcerto per l'annuncio da parte di Arcelor Mittal del disimpegno sull'azienda. Non si perda tempo: il presidente Conte convochi immediatamente Arcelor Mittal. Non si scherza con i lavoratori e con l'ambiente: pretendiamo serietà e rispetto», dice in una nota Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd. «Conte e Patuanelli convochino subito l'azienda al tavolo. La decisione di Arcelor Mittal è inaccettabile. Il governo ricordi l'ordine del giorno approvato in Senato che contiene una serie di impegni inderogabili. A Taranto ci sono ventimila posti da difendere in ogni modo». Lo afferma il senatore Pd Dario Stefano, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama.

Italia viva. «Arcelor Mittal receda dai propositi appena annunciati ai Commissari Straordinari ex Ilva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervengano immediatamente per impedire la perdita di circa 20mila posti di lavoro, lo smottamento della filiera italiana dell'acciaio, lo stop al Piano ambientale a Taranto, la compromissione irreversibile di un percorso teso a tutelare salute, lavoro, ambiente». Così il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, esponente renziana. «Chiedo ad ArcelorMittal di recedere dai propositi annunciati - sottolinea come chiedo a Conte e a Patuanelli un'azione immediata che troverà in me e in Italia Viva totale sostegno perché non accada l'irreparabile e si possa riaprire, esattamente come aveva già garantito Patuanelli e come io stessa avevo sollecitato, un tavolo sgombro da minacce di qualsiasi natura».

Lega. «Se il governo tasse, sbarchi, e manette farà scappare anche i proprietari dell'Ilva, mettendo a rischio il lavoro di decine di migliaia di operari e il futuro industriale del Paese sarà un disastro, e le dimissioni sarebbero l'unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga a riferire urgentemente in Parlamento». Lo sottolinea il leader della Lega Matteo Salvini.

Forza Italia. «La notizia del ritiro di ArcelorMittal è il purtroppo prevedibile epilogo di una vicenda gestita in modo pessimo da un governo di incapaci e improvvisati». Lo affermano in una nota il coordinatore e vicecoordinatore di Forza Italia Puglia, i parlamentari Mauro D'Attis e Dario Damiani. «Chi ha messo la multinazionale nelle condizioni di rescindere il contratto - proseguono - lo ha fatto consapevole delle conseguenze, giocando sulla pelle dei lavoratori e delle imprese dell'indotto. Con le sue assurde decisioni il governo ha posizionato una bomba sociale sotto Taranto, con il rischio di perdite di posti di lavoro e nessuna riqualificazione ambientale». «I responsabili di questa scellerata gestione - rilevano - dovrebbero avere il buon gusto di rimettere il loro mandato, senza appelli. L'Italia rischia di perdere un importantissimo sito di produzione industriale, il Mezzogiorno e Taranto una risorsa occupazionale». «Il rapporto Svimez - sottolineano - conferma il costante declino economico del Sud Italia: la chiusura dell'ex Ilva sarebbe un ulteriore spinta verso il basso». «Forza Italia - concludono - ha sempre tenuto coerentemente la barra diritta per far uscire dalle secche lo stabilimento di Taranto e l'economia pugliese e più in generale del Meridione: lo stesso non si può dire di chi è stato ed è al governo».

