Rescissione del contratto: è la decisione choc di ArcelorMittal. In sostanza, un addio a Taranto e la restituzione del complesso produttivo dell'ex Ilva allo Stato italiano. Poco più di un anno fa, il colosso franco-indiano dell'acciaio aveva sottoscritto il contratto di affitto e successiva acquisizione di ramo d'azienda, così rilevando il polo tarantino e gli stabilimenti di Novi Ligure e Cornigliano. Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volontà di rescindere l'accordo. Stessa lettera è stata inviata ai sindacati. L'acquisizione piena dei complessi produttivi si dovrebbe concretizzare solo nel 2021. «Secondo i contenuti dell'accordo» del 31 ottobre 2018 ArcelorMittal «ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei dipendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione» della volontà di ArcelorMittal di lasciare l'Ilva. È quanto si legge in un comunicato del gruppo.

Le motivazioni. L'eliminazione della «protezione legale» dal 3 novembre «necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando la comunicazione di recesso», è tra le cause dell'addio. Lo riferisce la nota di Mittal. «In aggiunta - prosegue la nota - i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2» che «renderebbe impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto».

Gli scenari. Di sicuro il quadro è quantomeno critico: la settimana scorsa il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha incontrato i sindacati, presto ci sarà un nuovo vertice con l'amministratore delegato dell'azienda Lucia Morselli. All'orizzonte lo spettro di una ulteriore stretta alla produzione e ai livelli occupazionali a Taranto, con il nodo dello scudo penale a complicare le cose: inizialmente garantito a Mittal nell'applicazione del Piano ambientale, nelle scorse settimane è stato di fatto abolito da un emendamento a firma cinque stelle approvato a maggioranza. Ancora di difficile lettura un eventuale addio: mossa per far "uscire allo scoperto" il governo? C'è l'intenzione di chiudere l'area a caldo, che è il cuore produttivo della siderurgia jonica? Mittal si era impegnata con investimenti da 1,1 miliardi per interventi ambientali e da 1,2 miliardi sul versante produttivo, con prezzo d'acquisto (dopo l'affitto) da 1,8 miliardi. L'ex Ilva ha 10.700 operai di cui 8.200 a Taranto.

I sindacati. «Apprendiamo la notizia della volontá di ArcelorMittal di comunicare ai commissari la volontà di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire bomba sociale». Lo afferma il segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli.

