La mano tesa di Abodi: «Corsa contro il tempo prevalga la collaborazione»

La fiducia e la presa d’atto. Presenti entrambi alla cerimonia inaugurale del Festival nazionale della cultura paralimpica, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, scambiano alcune battute con i giornalisti sui Giochi del Mediterraneo prima dell’arrivo del capo dello Stato, Sergio Mattarella, in Arsenale. Nessuna polemica a distanza tra ministro e governatore, ma le frasi pronunciate comunque denotano che qualche strascico del recente scontro tra Bari (Regione) e Roma (Governo) ancora c’è. Scontro che ha visto prevalere la volontà di Governo e Coni, che hanno azzerato il vecchio comitato e ne hanno costituito uno nuovo nel quale detengono la maggioranza. Governo ora protagonista perché tra fondi vecchi (deliberati nel 2022) e nuovi (dl di Bilancio per il 2024) ha messo sul piatto 275 milioni. Mentre la Regione conserva sì lo status di membro di diritto, ma ha meno potere di prima. Particolare, quest’ultimo, su cui Abodi non si sofferma, preferendo invece manifestare fiducia sul fatto che adesso bisogna andare con passo veloce, perché il tempo che separa dall’inaugurazione dei Giochi si va progressivamente assottigliando, e auspicando armonia e collaborazione a tutti i livelli.

L'apertura (con frecciate) di Emilano



Pro collaborazione si dichiara pure Emiliano, che però qualche frecciata la scaglia vedendo quello che è accaduto in questi giorni.

Con la Regione a cui è stato fatto fare un passo indietro. Emiliano dice che se lo aspettava (ecco la presa d’atto), ma non fa nomi, anche se il riferimento è chiaramente al ministro Raffaele Fitto. Intanto per esorcizzare il rischio di non farcela rispetto a giugno 2026, Abodi ricorre ad una battuta: «Dobbiamo rincorrere il tempo ma faremo in tempo». E spiega a proposito dei lavori, siano essi di costruzione o di ristrutturazione, che devono ancora partire: «Non bisogna avere paura. Bisogna affrontare le difficoltà. Ne avremo, come le abbiamo per altri grandi avvenimenti, ma fa parte dei nostri doveri cercare di affrontarle e di risolverle. Penso che il presupposto per risolvere i problemi sia la coesione, la collaborazione, il rispetto reciproco e il gioco di squadra. Se prevarranno questi sentimenti, le difficoltà le supereremo». Fare i Giochi del Mediterraneo, per il ministro dello Sport, «è stata sempre l’aspettativa nostra, del Governo. All’evento del 2026 teniamo particolarmente tutti - rileva Abodi -. Magari abbiamo sfumature diverse nelle sensibilità, ma sono convinto che prevarrà il minimo comun denominatore negli interessi». E legando idealmente Festival della cultura paralimpica e Giochi del Mediterraneo, Abodi osserva che «tappa dopo tappa, è importante che ci siano questi grandi appuntamenti. Da qui al 2026 noi dovremmo costruire quello che ancora non c’è e lasciare delle eredità».

