Il ministro Andrea Abodi tira a canestro al Palapentassuglia: bravo da due punti. Ecco come è andata. Il video

Nell'ambito della visita istituzionale a Brindisi, anche per fare il punto sulla New Arena, il ministro allo Sport, Andrea Abodi, ha anche provato a fare qualche tiro a canestro. All'interno del PalaPentassuglia, la casa dell'Happy Casa Brindisi, il ministro - in passato anche presidente della Lega di Serie B di calcio - ha tirato diverse volte. Buono score da due punti, con una realizzazione su tre tentativi. È andata peggio nel tiro da tre. Tra gli applausi dei presenti e la voglia di mettersi in gioco, anche per scherzo.