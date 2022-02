Ucraina, dagli aerei russi giocattoli e cellulari bomba. L'allarme di Kiev: «Attenti ai bambini»

Giocattoli e cellulari carichi di esplosivo lanciati dagli aerei russi al solo scopo di mutilare e rendere invalidi i bambini. A denunciare la violenta e deplorevole pratica che la Russia starebbe mettendo in atto in queste ore è la Verchovna Rada, il Parlamento di Kiev. Inevitabile l'allarme di migliaia di persone in Ucraina che anche sui social hanno diffuso il messaggio per fare in modo che si propagasse il più possibile.

I precedenti

Per decenni dentro ai giocattoli per i più piccoli sono state nascoste delle mine in grado di mutilare o rendere invalidi i bambini. È successo già in Ucraina, nel Donbass, dove l'allora primo ministro ucraino Yatsenyuk aveva denunciato la barbara pratica: «I separatisti vogliono distruggere il futuro del Paese, rendendo invalidi i bambini facendogli saltare gli arti o rendendoli paralizzati a causa delle schegge». Prima di lui era stato Gino Strada a denunciare nel libro intitolato «Pappagalli verdi» cioè delle vere e proprie bombe inventate dall'Unione Sovietica lanciati da elicotteri militari russi ma anche in Vietnam e in Afghanistan, in Bosnia e in Somalia.