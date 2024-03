​Giochi 2026, Emiliano pronto a sottoscrivere col governo l’intesa: «A disposizione 800mila euro dal bilancio regionale»

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato oggi al Consiglio direttivo del Nuovo Comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, il presidente Emiliano ha dichiarato di essere immediatamente pronto a concedere l’intesa formale sul Decreto che contiene il piano delle infrastrutture sportive, tenendo conto di tutte le risorse statali attualmente disponibili: gli originali 150 milioni di euro e i 125 milioni di euro introdotti più recentemente con la Legge di bilancio 2024.

La Regione dunque garantisce l’impegno alla massima tempestività nella definizione dell’intesa non appena diventerà disponibile il piano aggiornato degli investimenti necessari realizzabili con i 275 milioni di euro a disposizione, integrato da una dettagliata relazione dello stato di progettazione, autorizzazione e avvio delle relative opere nonché dei relativi soggetti attuatori.

La riunione

Nel corso della riunione, il presidente Emiliano ha messo a disposizione in favore del Comitato per i Giochi del Mediterraneo, la somma di 800mila euro già stanziata a valere sul bilancio regionale 2024, comunicando che ha dato disposizione di perfezionare immediatamente l'effettivo trasferimento delle risorse, al fine di garantire la predisposizione del budget delle attività del Comitato in tempi rapidi in assenza della disponibilità, al momento attuale, delle risorse statali.

Infine, il Presidente Emiliano ha comunicato al Commissario Massimo Ferrarese e al Consiglio direttivo di esaminare attentamente la richiesta scritta pervenuta dalla Società Taranto F.C. 1927 s.r.l..

La società esprime preoccupazione sulla eventuale inutilizzabilità temporanea dello Stadio Iacovone di Taranto per la continuità dell’attività sportiva professionistica in corso, a causa dei lavori di ristrutturazione dell’impianto tarantino. Pertanto chiede di verificare la disponibilità al finanziamento degli interventi di adeguamento dello Stadio di Faggiano, pur non trattandosi di impianto coinvolto nel masterplan dei Giochi, anche con le risorse disponibili per lo svolgimento dei Giochi come intervento compensativo, necessario all’ammodernamento dello stadio comunale di Taranto e quindi al migliore svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.