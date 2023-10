I pontieri tra Bari e Roma, tra Regione e Governo, si sono messi subito al lavoro. L’obiettivo è garantire lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La sponda per la Puglia è soprattutto il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Il capo di gabinetto della presidenza della giunta, Giuseppe Catalano, sta lavorando ad un possibile testo di mediazione da portare nella riunione di oggi pomeriggio, che è in aggiornamento con quella dell’altroieri finita senza alcun risultato, anzi male, visti gli strascichi di accesa polemica che ci sono stati, col governatore Michele Emiliano che ha attaccato duramente il ministro Raffaele Fitto.

Le trattative

È duplice il compito delle diplomazie in queste ore e sino a poco prima dell’incontro, che vedrà molti interlocutori collegati e non in presenza a Roma. Raffreddare l’elevata tensione tra Regione e Governo (ecco perché si punta per ora sulla sponda Abodi) e mediare tra posizioni che l’altro giorno si sono rivelate antitetiche. Perché il Governo, ritenendo che l’attuale comitato organizzatore, dal quale sono usciti Coni e Governo, abbia fallito, vuole completamente azzerarlo, rifare lo statuto, quindi creare un nuovo comitato con più componenti. Comitato nel quale Governo e Coni abbiano la maggioranza (e si vorrebbe far entrare il commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese) e scelgano anche un nuovo direttore generale al posto dell’attuale, Elio Sannicandro, che è anche capo dell’agenzia regionale Asset. All’opposto, la Regione, con Emiliano, difende il comitato in carica, dice che ha ben lavorato e afferma che se si sono accumulati ritardi importanti e i progetti degli impianti sportivi non sono ancora sulla rampa di lancio, questo dipende dal fatto che il Governo non ha materialmente erogato i soldi deliberati, 150 milioni.

Il compromesso