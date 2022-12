Nuovo passo in avanti: sagoma della New Arena tracciata sul terreno

Dopo settimane di silenzio, si torna a parlare di New Arena, il “palaeventi” che la città attende da quasi vent’anni. Nei giorni scorsi, infatti, proprio accanto al palazzetto dello sport in contrada Masseriola, storica “casa” della New Basket Brindisi, hanno preso il via le operazioni di tracciamento della sagoma di quella che sarà la New Arena. Dopo di che, saranno eseguite nella stessa area delle trivellazioni necessarie all’effettuazione delle analisi geologiche. Tutti passaggi preliminari alla redazione del progetto esecutivo, ovvero l’ultima fase progettuale prima della realizzazione dell’opera. Un impianto sportivo atteso, come detto, da quasi vent’anni e che è stato presentato esattamente un mese fa a Taranto in quanto inserito nel circuito dei “Giochi del Mediterraneo” che saranno ospitati dal capoluogo ionico, e dai territori circostanti, nel 2026.