Emiliano: «Da soli è complicato, con M5s il centrosinistra avrebbe vinto tutto»

«Le elezioni in Puglia le ho vinte abbastanza bene due anni fa, in maniera larga e costruendo una coalizione. Questa volta il centrosinistra corre praticamente da solo quindi è una situazione molto complicata». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine dell'incontro «La Piazza, la politica dopo le ferie», a Ceglie Messapica , in provincia di Brindisi.

Le dichiarazioni

«I miei alleati del Movimento 5 stelle - ha aggiunto il presidente pugliese - stanno recuperando ma non hanno avuto la forza di essere uniti. Il mio dolore è grande perché se il Pd, il centro sinistra e i 5 Stelle avessero fatto un'alleanza alla quale io ho lavorato tanti anni avremmo vinto in Puglia in tutti i collegi e probabilmente persino Fratelli d'Italia, che avrà come partito un grande risultato, non avrebbe portato a casa un granché. Questo è il mio cruccio e lo dico chiaramente perché avevo lavorato per un'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Anche il centro destra ha grandi conflitti all'interno che sono molto forti ma che nascondono bene, uniti avremmo potuto vincere in Puglia in ogni collegio e portare molti pugliesi in Parlamento». Emiliano insiste con l'intesa con i cinque stelle. «Sono parte della mia alleanza - ha aggiunto - e, siccome stanno governando bene la Puglia dentro la coalizione progressista, non ho alcuna intenzione di fare a meno di loro. Continuerò a lavorare in Italia per una convergenza tra Pd e M5S, perché questo è un elemento centrale a tutela della democrazia nel nostro Paese».