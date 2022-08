Guida alle elezioni: su Quotidiano le liste, tutti i candidati e le modalità di voto

Tutti i candidati e le modalità di voto: sul Nuovo Quotidiano di Puglia in edicola oggi un numero speciale sulle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. All'interno del giornale le liste con tutti i candidati di partiti e coalizioni, le sfide per il Senato e per la Camera. E ancora: come cambia il corpo elettorale, le conseguenze sulla Puglia del taglio dei parlamentari e un vademecum al voto: a esprimere il proprio basterà una semplice croce. Un numero da conservare, come guida per il voto di settembre. L'edizione di oggi di Quotidiano è disponibile nella versione digitale sul nostro sito o su app, e in edicola nel formato cartaceo.