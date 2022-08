Politiche, tutti i candidati in Puglia

Ultime ore utili per depositare le liste elettorali in vista dell'appuntamento con le Politiche: si voterà il 25 settembre per eleggere 400 deputati e 200 senatori con il nuovo sistema elettorale "Rosatellum", un sistema misto maggioritario (per un terzo dei seggi) e proporzionale (per i due terzi restanti dei seggi).

Oggi, lunedì 22 agosto, è l'ultimo giorno utile per consegnare le liste con tutti i candidati, dopo l'ufficializzazione delle coalizioni: c'è tempo fino alle 20. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno già ufficializzato la squadra che correrà in Puglia, così come anche gli alleati di Lega e Forza Italia.

Il Partito democratico di Enrico Letta è pronto, con i big ancora in lizza e qualche sorpresa, anche fra i nomi dei candidati nelle liste alleate di Sinistra Italia ed Europa Verde, mentre il Movimento Cinque Stelle schiera proprio nella sua Foggia il leader Giuseppe Conte.