Dispersione scolastica, Puglia peggio della media italiana: il 31,8% abbandona gli studi

Il tasso di «dispersione scolastica» in Puglia «rimane elevato: il 31,8% dei pugliesi abbandona precocemente gli studi, rispetto alla media italiana del 20,8%». La Puglia inoltre «si classifica al quarto per spesa pubblica per l'istruzione (5,7% del Pil regionale)».

I dati emergono dalle classifiche del "Welfare Italia Index 2022", ricerca realizzata dal think tank "Welfare, Italia", nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con "The European House-Ambrosetti".

Lo studio

Secondo lo studio, in Puglia «il 27,5% delle famiglie si trova in condizioni di povertà, un dato in rialzo rispetto al 2021». I «migliori posizionamenti per la regione», come emerge dal report, «vengono registrati tra gli indicatori di spesa, come ad esempio la spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione, che quest'anno ha raggiunto il 5,7% del Pil regionale, posizionando la Puglia al quarto posto nazionale».

Analogamente la «Puglia è quarta per spesa in reddito e pensione di cittadinanza, pari a 20,5 euro mensili pro capite rispetto alla media nazionale di 12,7 euro».