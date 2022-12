Covid, quasi 2.700 casi nelle ultime ore in Puglia. E ci sono otto morti

Ieri in Puglia - secondo il bollettino regionale - si registrano 2.699 nuovi casi di positività al Covid su 6.776 test per una incidenza del 39,8%. I decessi sono otto.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 666, nella provincia Bat 154, in quella di Brindisi 269, in quella di Foggia 338, nel Leccese 901, nel Tarantino 341. Sono residenti fuori regione altre 22 persone positive. Delle 17.005 persone attualmente positive 249 sono ricoverate in area non critica e 14 in terapia intensiva.