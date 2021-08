Covid, da oggi in Puglia vaccini senza prenotazione ai giovani dai 12 ai 18 anni: attesi 165mila ragazzi

Al via l'intensificazione della campagna di vaccinazione destinata ai giovani dai 12 ai 18 anni: potranno recarsi agli hub delle varie province di Puglia e farsi somministrare il vaccino senza aver prenotato. Secondo l'ultimo report settimanale della struttura commissariale retta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, in Puglia sono 165mila 481 i ragazzi tra i 12 e 19 anni che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino: in particolare tra i 12 e i 15 anni mancano all'appello ancora 107.523 adolescenti.

Il servizio offerto dalle Asl

La Asl di Bari, dal pomeriggio - precisamente dalle 16 - garantirà le vaccinazioni per la fascia 12-18 anni in tutti i centri di somministrazione senza prenotazione. Sul sito dell'azienda sanitaria sono disponibili orari e sedi che saranno aperte. Dalle 16 di oggi, anche la Asl di Lecce garantirà la somministrazione del vaccino ai ragazzi, senza prenotazione, nei limiti delle dosi disponibili.

La Asl Taranto ha previsto poi due open day in modalità drive through, programmati per il 20 e il 27 agosto presso l'hub di Porte dello Jonio: due "Notti bianche" dei vaccini che si terranno dalle 18 alle 24, ad accesso libero.