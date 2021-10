Nessun intoppo nei porti di Puglia, per l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro. Come emerso dal monitoraggio effettuato dalle Autorità portuali, a Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi non si temevano e non ci sono effettivamente stati blocchi, considerato l’alto tasso di vaccinazione, come spiega Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità Portuale Brindisi-Bari.