Covid, il virus spinge i ricoveri: nelle terapie intensive occupazione all'8%. Altri 10.800 positivi e 10 morti

Puglia ancora alle prese con il virus. Nelle ultime 48 ore, è risalito sino all'8% il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pugliesi da parte di pazienti positivi al Covid. Ma sono 10.805 i nuovi casi rilevati su 48.726 test giornalieri registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino regionale: un dato che fa schizzare al 22,1% l'incidenza che ieri era all'11,9%. Le vittime sono 10. I nuovi casi in provincia di Bari sono 3.353, mentre in provincia di Lecce sono 2.838. Questa distribuzione nelle altre province: Taranto, 1.431; Foggia, 1.358; Brindisi, 979; Bat, 768; residenti fuori regione, 47 e di provincia in definizione, 31.

I dati di Agenas

Delle 116.924 persone attualmente positive, 653 (ieri erano 625) sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva (ieri 39). Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), si è passati dal 6% di domenica all'attuale 8%, mentre nei reparti di Malattie infettive e pneumologia il tasso di occupazione è sopra soglia ma stabile ormai da sette giorni al 21%, sei punti percentuali sopra la media nazionale, pari al 15%.