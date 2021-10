Covid, sale la curva dei contagi: 278 nuovi casi e tre decessi in Puglia

Sale il numero dei nuovi positivi al covid in Puglia. Secondo il bollettino regionale, nella giornata di oggi - 26 ottobre - si sono registrati ben 278 nuovi casi su 24.823 test giornalieri effettuati. Tre le persone decedute.

I numeri del bollettino regionale

La provincia di Taranto continua ad essere la più colpita seguita da quella di Bari.



Provincia di Bari: 67

Provincia di Bat: 17

Provincia di Brindisi: 18

Provincia di Foggia: 66

Provincia di Lecce: 37

Provincia di Taranto: 75

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -2

Al momento il numero dei positivi in Puglia è di 2.447, di queste 129 sono ricoverate in area non critica, 18 quelle invece in terapia intensiva.