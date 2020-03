Puglia pronta ad accogliere due contagiati dalla Lombardia: «Hanno bisogno della terapia intensiva»

Ultimo aggiornamento: 10:40

«Mentre vi scrivo, prosegue senza sosta il trasferimento di interi reparti in tutta la Puglia per organizzare strutture ospedaliere dedicate ai malati Covid, ben separate dagli altri reparti che continuano a funzionare. Oggi hanno richiesto la disponibilità a tutte le regioni italiane per spostare 50 pazienti dalla Lombardia che hanno bisogno della terapia intensiva. Alla Puglia hanno chiesto di accoglierne due, ho dato la nostra disponibilità». Così ieri sera il presidente della Regione, Michele Emiliano ha annunciato che in Puglia arriveranno altri due pazienti lombardi affetti da coronavirus e che hanno bisogno della terapia intensiva Un trasferimento necessario, alla luce della mole di ricoveri avvenuti in Lombardia e della saturazione dei reparti di Terapia intensiva. E' stato dunque attivato un meccanismo di solidarietà fra le diverse regioni italiane, pronte ad accogliere i malati e garantire loro le cure necessarie.