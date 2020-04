Da Bruno Vespa due respiratori alla Asl di Taranto. In funzione all'hub covid del Moscati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati consegnati alla Asl di Taranto i due respiratori donati dalla società vinicola “Futura 14”, di proprietà del giornalista Bruno Vespa e dei suoi due figli. Per l’acquisto delle due apparecchiature la società che opera nel versante orientale della provincia jonica ha stanziato 25mila euro. Con questa iniziativa la famiglia Vespa ha voluto rinsaldare il legame con il territorio ionico, dimostrato da alcuni anni con la creazione di Vespa Vignaioli, che produce vino a Manduria , esaltando una delle eccellenze enogastronomiche della regione.LEGGI ANCHE: Due respiratori donati all'ospedale di Lecce: Papa Bergoglio festeggia il suo onomastico. «È l'economia del Vangelo» Quelli donati sono due macchinari prodotti dalla stessa società emiliana che sta realizzando i respiratori che vengono consegnati alla Protezione Civile affinché siano distribuiti negli ospedali di tutto il territorio nazionale.I due respiratori sono stati collaudati lo scorso 16 aprile, e sono ora in funzione nel reparto di Rianimazione dell’Hub Covid “San Giuseppe Moscati”.La Direzione aziendale della Asl ieri ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Vespa per la sensibilità e la vicinanza mostrata in questo delicato momento, con un gesto concreto che aiuta il reparto di Rianimazione a gestire con maggiore tranquillità l’emergenza Covid.