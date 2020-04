Due respiratori donati all'ospedale di Lecce: così Papa Bergoglio festeggia il suo onomastico

Ultimo aggiornamento: 13:06

Papa Francesco dona altro materiale sanitario agli ospedali dei Paesi maggiormente nel bisogno in questo periodo di pandemia. Il dono proprio nel giorno in cui Bergoglio festeggia l'onomastico, San Giorgio.Il dono del Pontefice consiste nella consegna di respiratori e di materiale sanitario quindi mascherine, occhiali protettivi per i medici e gli infermieri, tute per le terapie intensive. A beneficiarne saranno alcuni ospedali a Suceava, in Romania, focolaio di coronavirus nel Paese, dove sono attesi 5 respiratori di ultima generazione; altri 2 andranno all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce e 3 a Madrid. I respiratori destinati all'ospedale di Lecce saranno consegnati oggi dallo stesso cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere apostolico.«Un segno bellissimo che cade in questo giorno particolare nel quale il Santo Padre non riceve un regalo ma lo dona agli altri», dice a Vatican news il cardinale Krajewski, raccontando della imminente consegna che definisce «un abbraccio del Papa in una situazione difficile per tutto il mondo».«È il segno - commenta il vescovo di Lecce, Michele Seccia - della premura del Santo Padre verso chi soffre. Un dono che arriva dritto al cuore di chi da mesi ormai è in prima linea, in ospedale, rischiando anche la vita, e combatte per strappare alla morte tanti fratelli e sorelle. Un dono del quale la nostra comunità diocesana non sarà mai abbastanza grata a Papa Francesco». Nella giornata di oggi, Seccia riceverà i preziosi doni direttamente dal cardinale Krajewski partito dalla Città del Vaticano alla buonora per raggiungere il Salento consegnando brevi manu, direttamente all'arcivescovo, la carità del Papa.Il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, appresa la notizia, ha manifestato il suo vivo ringraziamento per il dono inatteso quanto indispensabile ricevuto dal Santo Padre: «Papa Francesco - ha dichiarato - con questo regalo rende la sua preghiera azione concreta e carità cristiana, manifestando in maniera significativa come il farsi prossimo a chi soffre debba avvenire sia con il cuore rivolto a Dio sia con le mani rivolte verso chi soffre. Si ama Dio che non si vede amando le persone che si incontrano ogni giorno, particolarmente quelle che soffrono, si direbbe parafrasando la Lettera di San Giacomo. E di questo dobbiamo essere grati al Pontefice. Ci tengo a sottolineare - ha infine aggiunto Rollo - come questo gesto si pone sula stessa direttrice di quel cammino di collaborazione tra la Chiesa di Lecce, sotto la guida del suo arcivescovo, e la Asl salentina. Un ulteriore segno di vicinanza e di collaborazione vera ed efficace».