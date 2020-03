Coronavirus, controlli senza sosta. L'allarme dei sindaci: «In strada serve l'aiuto dell'Esercito»

Non c’è tregua per le forze dell’ordine che ogni giorno, su strada, garantiscono la sicurezza anche controllando che non ci siano in giro più persone di quelle che devono uscire per necessità. Per il Salento e la Puglia intera sono giorni cruciali. E le regole però non sempre vengono rispettate daicittadini.Al punto checi sono sindaci che invocano l’intervento dell’Esercito sulle strade: si tratta di una richiesta avanzata anche da alcuni governatori (Campania e Sicilia, per esempio). In Puglia c’era già stato il sindaco di Trani a lanciare il grido d’allarme. E ora s’aggiunge anche quello di Carovigno.

I controlli in Puglia sono continui e capillari: il servizio sulle strade del Leccese è stato organizzato nelle scorse settimane in prefettura, alla presenza dei vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, ed è coordinato dal questore Andrea Valentino, che a dieci giorni dall’avvio dei controlli prova a fare un primo bilancio. «Quando si è capito che saremmo andati incontro a misure così stringenti, attorno a un tavolo con il prefetto e i comandanti provinciali di Carabinieri e Finanza, che ringrazio per la grande collaborazione, abbiamo suddiviso territorio e competenze. Le tre principali arterie della provincia sono state assegnate, in termini di controlli, a Polizia Stradale, Finanza e Carabinieri, con la Polizia provinciale che opera sulle strade di sua competenza. I poliziotti e i carabinieri presidiano il territorio,mentre la Finanza si concentra sul controllo degli esercizi commerciali. In città, i presìdi riguardano per lo più le vie d’accesso. Grande attenzione anche agli arrivi da fuori regione con treni e bus, su cui lavorano gli agenti della Municipale e quelli della Polfer».

Controlli, con il cane a 5 chilmetri da casa. E arrivano i droni A Lecce ragazzo di 12 anni solo per strada: andava a trovare il padre

Un gran dispiegamento di forze,che però non fa venire meno il consueto impegno di presidio del territorio. «Le normali attività viaggiano con 112 e 113, mentre ai controlli sul rispetto del decreto abbiamo dedicato pattuglie apposite», chiarisce il questore. Le denunce sono tante. L’ultimo bilancio della Questura, dall’11 marzo a oggi, parla di migliaia di controlli e di sanzioni elevate a circa il 4% dei fermati. Ieri gli agenti della Municipale hanno controllato 37 negozi in città, soprattuttopasticcerie,non riscontrando violazioni al decreto. I carabinieri di tutta la provincia hanno effettuato controlli a tappeto, denunciando ben 135 persone trovate fuori dalle abitazioni senza un motivo valido, oppure perché hanno fornito ai militari false attestazioni.

Colpisce il dato del capoluogo e dei Comuni limitrofi: 52 persone controllate e, su queste, 43 denunciate perché non in regola. Il questore Valentino chiarisce alcuni aspetti del decreto: «Se ci sono tante denunce – spiega – è perché c’è ancora una sacca di resistenza nel capire che è necessario e doveroso restare a casa. Esistono situazioni in cui si può effettuare lo spostamento e ormai le conosciamo tutti: lavoro, salute, necessità. Poi ci sono situazioni che creano perplessità: è consentito portare a spasso il cane e fare sport all’aperto, ma ci vuole buon senso. L’orientamento delle forze dell’ordine è questo: va bene la corsetta nel quartiere, ma se devo prendere l’auto e andare da Lecce a Santa Caterina per fare attività motoria sul lungomare, sto effettuandouno spostamento vietato e sarò sanzionato».

«Al di là di comportamenti singoli – continua Valentino - c’è una risposta positiva della città di Lecce: temevo molto il primo sabatosera, invece è andato bene e non ci sono stati assembramenti. Bisogna andare avanti così». Infine, un pensiero il questore lo dedica ai suoi uomini, ai quali in queste settimane è richiesto un impegno, anche psicologico, straordinario. «Sono grato ai miei poliziotti – conclude il questore Valentino -, ho scritto una lettera a tutti per dimostrare la mia gratitudine e cerco di essere al loro fianco, pur nel rispetto delle distanze imposte dall’emergenza, sia per strada che con messaggi via radio». Intanto, i controlli proseguono a ritmo serrato anche nelle altre province salentine: negli ultimi dieci giorni i carabinieri di Taranto hanno controllato 4.300 persone e ne hanno denunciate 605 perché circolavano senza validi motivi e 25 per aver fornito false generalità.

A Brindisi controllate 7.938 persone, di cui 450 denunciate per inosservanza delle disposizioni e 14 per dichiarazioni mendaci. E di fronte alle numerose inadempienze, alcuni sindaci chiedono addirittura l’intervento dell’esercito per strada. Richiesta che non è arrivata formalmente all’Anci,ma che il vicepresidente Anci Puglia, Gianni Stefàno, non esclude possa essere adottata. «Resta un’ipotesi per tutelare l’interesse preminente alla salute – dice Stefàno – ma solo in casi specifici e particolarmente gravi, laddove gli appelli al buon senso che arrivano ormai da ognipartedovessero fallire».

Ultimo aggiornamento: 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA