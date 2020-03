Coronavirus, le forze di Polizia presidiano le stazioni: «I passeggeri provenienti da Nord si autodenuncino»

L'AUDIO ALLA STAZIONE:

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si comunica ai passeggeri provenienti dal Nord Italia che hanno l'obbligo di comunicare l'arrivo a Lecce al proprio medico di base, al presidio sanitario locale di competenza, secondo quanto stabilito dall'ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia». E' il messaggio che ha accolto, questa mattina, i passeggeri provenienti dalle zone rosse per il coronavirus - precisamente dalla Lombardia e da alcune zone del Nord Italia - e giunti nel Salento a bordo degli intercity notte, messaggio raccolto e diffuso dal sito QuiMesagne e che vi proponiamo integralmente.Le forza di polizia coordinate dal questore di Lecce, Andrea Valentino, hanno infatti organizzato un servizio per informare i viaggiatori in arrivo da Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia degli obblighi di quarantena obbligatoria previsti dall'ordinanza regionale firmata dal presidente Michele Emiliano dopo le due di questa notte. Da domani, lunedì 9 marzo, tutte queste informazioni saranno fornite in tutte le stazioni e gli aeroporti di partenza con destinazione la Puglia.«I passeggeri provenienti dalle nuove zone rosse - ha aggiunto il personale di stazione a Lecce - si devono recare presso l'ufficio di Polizia per un questionario». Secondo quanto riferisce infatti a Quotidiano l'ufficio relazioni con il pubblico delle Ferrovie dello Stato , è stata la Polfer - nell'ambito del servizio informativo coordinato dal questore leccese - a richiedere che, stamane - cioè a pochissime ore dall'emanazione dell'ordinanza regionale - venisse diramato questo audio nella stazione leccese e nelle altre pugliesi.Va precisato tuttavia che, dopo qualche disagio sui treni notturni - disagio seguito alla notizia dell'estensione della zona rossa decisa per decreto dal Governo - il traffico ferroviario della mattina, registrato nelle stazioni di Bari e di Lecce, è stato normale, senza alcun affollamento. Ma diversi Comuni di Puglia hanno comunque scelto di presidiare le stazioni con gli agenti della Municipale. E' accaduto a Ostuni , in provincia di Brindisi, dove i vigili dotati di mascherina protettiva hanno censito e continuano a censire coloro i quali arrivano dal Nord del Paese.