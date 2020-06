Covid, tamponi sopra quota mille, registrato solo un nuovo caso in provincia di Foggia. Tre i decessi La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tamponi anche oggi superano quota mille, ma si registra un solo nuovo caso di contagio nella provincia di Foggia. Tre invece i decessi, uno in provincia di Bari e due in provincia di Foggia.Proseguono i numeri positivi registrati dal bollettino della regione Puglia, stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi (3 giugno)in Puglia, sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivonella Provincia di Foggia;Sono stati registrati: 2 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 122.546 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.499 così divisi:1.487 nella Provincia di Bari380 nella Provincia di Bat650 nella Provincia di Brindisi1.157 nella Provincia di Foggia;515 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.