Rocco Palese ha taciuto fino a oggi. Una breve nota per ringraziare il presidente Michele Emiliano e il Dipartimento della Salute regionale dopo aver rassegnato le dimissioni e nulla più. È stato il primo degli assessori della giunta regionale a farsi da parte, nei giorni caldi della bufera giudiziaria e politica. Volto storico del centrodestra barese, candidato nel 2010 alla presidenza della Regione Puglia contro Nichi Vendola, era stato scelto dal governatore Emiliano per sostituire il dimissionario Pier Luigi Lopalco. «Ritengo di aver dato un contributo all’insegna dell’impegno profuso sempre con disciplina ed onore, della dedizione e della tutela del servizio sanitario regionale, producendo risultati universalmente riconosciuti» ha scritto dimettendosi. Parole scelte con cura per rivendicare il lavoro fatto e, richiamando la Costituzione e la disciplina e l’onore che devono guidare l’azione amministrazione, per rispondere indirettamente a quanti, sull’asse Roma-Bari, cercavano forse una via d’uscita rapida dal pantano politico-giudiziario nel quale il centrosinistra era finito. «Aspettavo che terminasse questo “film” per evitare strumentalizzazioni, ma ora – dice Palese – vorrei fare ordine rispetto a quanto accaduto».

Perché sente questa esigenza?

«Perché non posso tollerare che passi il messaggio che i due assessori esterni, ovvero Maraschio ed io, siano stati rimossi per le inchieste giudiziarie. Che si dica che, così facendo, si è dato seguito al diktat di Elly Schlein e Giuseppe Conte per un cambio all'insegna della legalità. Personalmente, dopo 35 anni di politica, posso dar loro lezioni di legalità e rispetto della politica».

È molto arrabbiato, amareggiato. Ma il suo era forse l'unico nome “sacrificabile”: in fondo la sua storia è scritta nelle pagine del centrodestra pugliese e il trasformismo – dopo le inchieste che hanno travolto il Comune di Bari – è finito sul banco degli imputati insieme alla politica del campo largo di Emiliano.

«Ma io non sono un trasformista: non sono stato eletto con la destra per poi passare a sinistra. Ho una storia nel centrodestra pugliese, storia che poi si è conclusa e sono tornato a fare il mio lavoro al distretto di Gagliano del Capo. Il presidente Emiliano mi ha chiamato in Giunta come tecnico: non ci sono state trattative né tanto meno io rappresentavo questo o quel partito. Ed era una fase, quella nella quale sono diventato assessore, in cui tutti anche nel Governo di Roma con Mario Draghi premier si adoperavano per dare una mano a risollevare il Paese dopo la pandemia. I trasformisti sono altri e il Pd di Schlein ne conta molti. Pensi che è lo stesso partito che si riunì, all'indomani dell'indicazione del mio nome da parte del presidente Emiliano, per benedire la mia nomina. Oggi evidentemente la fase politica è cambiata».

Cosa intende?

«Intendo che sarebbe stato più dignitoso e coraggioso dire che avevano bisogno di una verifica politica: il Pd già a luglio del 2023 voleva che i due assessorati guidati da figure esterne tornassero ad avere una gestione politica. Dunque si è colta la palla al balzo. Quando Schlein ha detto che pretendeva un azzeramento della Giunta, sono stati io a dire a Emiliano di essere disponibile a fare un passo indietro. Ma se si parla di legalità, allora non ci sto. Siamo su un piano completamente diverso e non accetto lezioni da nessuno. Quando sono arrivato in assessorato, due stanze erano sotto sequestro per lo scandalo Lerario e gli uffici avevano pochissimo personale. Emiliano, che ringrazio, ha assecondato le mie richieste: è arrivato il personale e anche i risultati».

Quest'anno avrebbe chiesto al Governo, per la Puglia, l'uscita dal Piano di rientro.

«Nel 2022 la situazione finanziaria era fuori controllo con 450 milioni di disavanzo, ridotti quest'anno a 39 grazie a un attentissimo monitoraggio delle spese. Insieme al direttore Montanaro e a tutto il personale, che ringrazio, abbiamo messo in atto una vera e propria militarizzazione amministrativa delle Asl che ha consentito di sapere con esattezza chi spendeva e per cosa, con quali risultati. Abbiamo stabilizzato 9.000 persone: un sindacalista mi ha detto che l'unico vero assessore di sinistra nella giunta Emiliano ero io».

E da ex Forza Italia, poi Popolo delle Libertà, le ha fatto piacere?

«Sì, mi ha fatto piacere perché quel sindacalista intendeva richiamarsi a un'ideale alto di rispetto del lavoro e dei lavoratori. Sono orgoglioso di aver avuto sempre i medici vicino. Grazie al loro sacrificio siamo l'unica regione che non ha mai fatto ricorso ai gettonisti e ha scalato tre posizioni dei Livelli essenziali di assistenza. Siamo l'unica regione che ha incrementato del 145% l'assistenza domiciliare ed entro il 30 giugno erogheremo gli arretrati per 103 milioni di euro ai medici di base, chiudendo così una contesa tanto lunga quanto problematica. Sul Pnrr siamo fra le quattro regioni più performanti in Italia, sebbene si ponga ora il problema del personale per passare alla realizzazione dei progetti. Per me parlano i fatti, insomma».

Palese cosa si aspetta ora? Le settimane tempestose della crisi politica si sono concluse, ci sono tre nuovi assessori. È davvero cambiato qualcosa?

«Guardi le rispondo con una proposta rivolta a Pd e M5s. Vogliono davvero aumentare il tasso di legalità? Benissimo, agiscano concretamente, non con gli slogan. E provvedano ad approvare una proposta di legge per l'istituzione di un comitato di sorveglianza sulla spesa pubblica per la sanità, uno per Asl, chiamando alla partecipazione attiva i cittadini. Io la proposta ce l’ho pronta, posso passargliela. Il comitato sarebbe costituito da un rappresentante della Guardia di finanza, uno della Corte dei conti e da un esperto della materia scelto da Cittadinanzattiva o individuato dopo una consultazione pubblica, così da chiamare alla partecipazione attiva i cittadini, mantra che i Cinque Stelle hanno usato e poi tradito. E c'è dell'altro».

Cosa? Ci dica.

«Abbiamo messo a sistema il Mos, il Monitoraggio della spesa sanitaria. Rendiamolo pubblico no? Queste sono le proposte che mi aspetto da chi pensa di poter dare lezioni di legalità».