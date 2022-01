Contagi, 2.638 nuovi positivi ma altri 17 morti. Vaccini: a Bari hub aperti anche senza prenotazione

Meno tamponi, contagi stabili: nelle ultime 24 ore in Puglia sono 2.638 i nuovi casi positivi al Covid registrati (ieri erano 2.209) a fronte di 26.789 tamponi processati. In flessione anche il tasso di positività pari al 9,5% (ieri era del 10%). Il bollettino epidemiologico regionale, tuttavia, registra altri 17 decessi per Covid (ieri in regione non era stato rilevato alcun decesso).

Più casi di nuovi positivi a Bari e Lecce

Tra le province nelle quali è stato rilevato il maggior numero di postivi in testa c'è Bari con 824 casi, segue la provincia di Lecce con 594 contagi, altri 382 sono stati individuati nel Foggiano e 311 nel Brindisi. Seguono Taranto con 265 casi e la Bat con 233 nuovi positivi. Ventuno i "fuori regione e per 8 provincia in via definizione.

Cala ancora la pressione sugli ospedali

Ancora in calo la pressione sugli ospedali pugliesi, tanto in area non critica quanto in terapia intensiva: rispettivamente 728 i pazienti ricoverati in area medica (ieri erano 732) e 59 gli ospedalizzati nelle intesive (ieri erano 62). Il tasso di occupazione in area medica resta stabile ormai da tre giorni ed è pari al 25%, nelle terapie intesive si attesta invece al 12%.

A Bari hub aperti per il vaccino senza prenotazione

Da domani sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione accedendo in qualunque hub della ASL di Bari. Su iniziativa della direzione generale, i centri vaccinali di tutto il territorio provinciale saranno a disposizione degli utenti, sia adulti che bambini, per somministrare il vaccino anti Covid. Sarà sufficiente recarsi in uno degli hub attivi nelle giornate e negli orari predisposti dalla rete dei centri vaccinali sotto il coordinamento del Dipartimento di prevenzione. In parallelo proseguiranno anche le somministrazioni prenotate finora. La Asl per agevolare le vaccinazioni a sportello, e assicurare contestualmente anche le somministrazioni su prenotazione ha messo a disposizione dei cittadini l’intera rete dei punti vaccino territoriali attivi nella provincia. Sono state programmate sedute vaccinali per adulti distinte e alternate rispetto alle sedute vaccinali pediatriche: 22 sono i centri che accolgono la popolazione dai 12 anni in su mentre sono 24 i punti vaccinali che hanno programmato giornate riservate alle vaccinazioni per i bambini. Per conoscere giorni e orari di apertura degli hub e le relative sedute per adulti e bambini si possono consultare i canali social aziendali – Facebook e Instagram - e il sito internet della ASL nella sezione dedicata ai calendari vaccinali.