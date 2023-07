Concessioni, il nodo erosione: in Puglia divora il 38% delle spiagge

Poco meno di 100 chilometri di costa in erosione, pari al 38% del totale pugliese. E un futuro nel quale – secondo gli scienziati del Politecnico di Bari e del Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici (Cmcc) – il mare divorerà poco a poco nuove porzioni di litorale, costringendo a rivedere la conformazione delle città costiere pugliesi e tutte le attività economiche che al mare sono legate. Per la nostra regione, una rivoluzione.

Gli scenari che il cambiamento climatico prepotente degli ultimi anni sta portando con sé sono stati al centro di un progetto europeo condotto dall’assessorato regionale all’Ambiente insieme all’Università di Bari, al Politecnico e al Cmcc e poi a enti e istituzioni croate. È stata analizzata l’evoluzione del clima da qui al 2050 e i suoi effetti sull’erosione costiera, sul turismo e l’acquacoltura con esiti facilmente immaginabili: i modelli di fruizione economica della costa e del mare vanno cambiati e molto in fretta, oppure la Natura ci darà del filo da torcere. Un aspetto che, fino a oggi, è stato completamente ignorato nel dibattito sulle concessioni balneari in corso nel Paese e a Palazzo Chigi, dove pochi giorni fa è tornato a riunirsi il tavolo tecnico chiamato a mappare la costa e a dire quanta ve ne sia di disponibile per comprendere se sia possibile o meno sfilare il comparto dalla tenaglia della Direttiva Bolkestein europea, che impone di mettere a gara anche le concessioni.

Un primo dato da evidenziare è che al tavolo non siedono geologi o ingegneri idraulici o tecnici terzi. Il secondo è che, dai primi dati presentati in sede di vertice – come hanno confermato le associazioni dei balneari - «la risorsa costa non solo non sarebbe scarsa, ma sarebbe addirittura abbondante». Un dato, questo, che almeno per la Puglia sembrerebbe essere smentito dal dossier di Adriaclim, ancora non ufficiale e che presto approderà in Giunta regionale per l’approvazione.

I dati