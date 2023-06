Erosione costiera e lotta al cambiamento climatico, presentati i dati del progetto AdriaClim

Erosione costiera, lotta alla Co2 e al cambiamento climatico. Sono stati presentati ieri i dati del progetto strategico Interreg Italia-Croazia AdriaClim, di cui è partner la Regione Puglia, volto al termine. Proprio ieri si sono tirate le somme durante il convegno “Strumenti di informazione, monitoraggio e gestione dei cambiamenti climatici per le strategie di adattamento nelle aree costiere dell’Adriatico”, all'interno dello Spazio Murat di Bari.

I dati

Durante l'evento, infatti, è stato illustrato come le coste saranno sempre più soggette a erosione costiera e allagamenti, questo a causa dell'innalzamento del livello del mare. Al centro degli studi di AdriaClim anche la vulnerabilità al cambiamento climatico delle attività di acquacoltura, in particolar modo per la produzione di molluschi a causa delle ondate di calore, sempre più frequenti nel periodo estivo. Inoltre, le temperature più alte e i fenomeni di erosione delle coste potrebbero avere una loro diretta influenza anche sull’attività turistica della Puglia: picchi di caldo e progressiva diminuzione delle spiagge balneabili potrebbero, nel medio-lungo periodo, portare a una flessione degli arrivi e delle presenze.

Le dichiarazioni dell'assessora Maraschio

«Questo tipo di progetti sostengono con elementi scientifici e robusti le azioni da intraprendere per la tutela del territorio pugliese e per il benessere dei suoi cittadini e rafforza il partenariato tecnico ed istituzionale che ci affianca ormai da tempo - ha dichiarato l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio - Ringrazio le università, gli enti di ricerca, gli scienziati e i professionisti che con passione e competenza stanno lavorando con gli uffici regionali al fine di definire una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, partendo dal piano di adattamento per le aree costiere adriache del progetto AdriaClim.

I partner e l'impegno dei Comuni

AdriaClim ha coinvolto da febbraio scorso 143 Comuni, che hanno scelto volontariamente di aderire al programma, impegnandosi nell'abbattimento del 55% delle emissioni di Co2 entro il 2050. Ma anche 19 partner, tra istituti di ricerca, istituzioni e imprese e punta sulla creazione di protocollo per il monitoraggio univoco del mare e delle coste.

Università di Bari e Politecnico hanno lavorato insieme alla fondazione Cmcc, Centro euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici), per analizzare l'impatto dei fenomeni climatici sulle aree della costa.