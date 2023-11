Bologna festeggia San Martino: in piazza stand gastronomici con bombette, orecchiette e pasticciotti. Ecco il festival

"San Martino! Puglia in festa", Bologna legata al Salento grazie al food. La città emiliana organizza, da oggi a domenica - da venerdì 10 a domenica 12 novembre - una grande festa popolare con tanto cibo e musica.

Si tratta di un festival dedicato alla cultura e alla cucina pugliese: protagonisti, per tre giorni infatti, saranno i piatti della tradizione pugliese. Bolognesi e salentini in trasferta, per studio o piacere, potrenno infatti gustare orecchiette pugliesi, panzerotti baresi, bombette, pasticciotti e puccia salentina oltre a polpette e taralli di ogni genere.

Gli stand gastronomici, oltre a mercatino per la vendita di prodotti tipici, vini e birre sono stati sistemati in piazza Lucio Dalla. Non mancheranno musica e animazione, oltre a laboratori di pizzica e un'intera area dedicata ai bambini.

Questa sera e domani (venerdì e sabato) la musica è affidata - dalle 20 alle 22 - ai Tamburrellisti di Torrepaduli.

Domenica invece dalle 15 si potrà partecipare ai laboratori di pizzica e tamburrello.