Puglia, fine settimana con pioggia e vento. Ma poi arriva l'estate di San Martino. Le previsioni meteo

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia per l'arrivo di una doppia perturbazione che si farà particolarmente sentire, con vento e rovesci temporaleschi, durante il fine settimana sulle regioni centrali e il sud dello "stivale": è un sostenuto via vai di aria fredda atlantica che sabato 11 novembre, nel giorno di San Martino, si organizzerà in un vero e proprio ciclone. Prosegue l'allerta meteo in 4 regioni italiane, ma la Puglia è fuori "pericolo".

Tuttava nella Regione i prossimo giorni saranno caratterizzati da piogge sparse, soprattutto nella giornata di venerdì e sabato, cieli sereni nella giornata di domenica. Le temperture resteranno in linea con il periodo autunnale e soffieranno venti di scirocco. Ma dalla prossima settimana rimonta l'alta pressione portando sulla regione una breve Estate di San Martino. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni in Puglia.

