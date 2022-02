Covid, 29 le vittime del virus. Stabile la curva dei contagi: 4.269 i nuovi casi in Puglia. Le Asl: dati in flessione a Bari e Lecce

Ventinove morti in 24 ore. Il numero dei decessi sale nel bollettino covid della Regione Puglia. Mentre resta stabile il numero dei contagi superiore, ancora oggi, a 4mila.

I numeri del bollettino covid

Sono 4.269 i nuovi casi registrati in Puglia su 32.527 test giornalieri - con un'incidenza pari al 13,12% - effettuati e 29 persone decedute in un solo giorno. La provincia più colpita è Lecce seguita da Bari.

Provincia di Bari: 1.120

Provincia di Bat: 358

Provincia di Brindisi: 395

Provincia di Foggia: 630

Provincia di Lecce: 1.147

Provincia di Taranto: 553

Residenti fuori regione: 40

Provincia in definizione: 26

I nuovo contagi covid portano a 89.736 il numero dei pugliesi positivi al virus, di questi 722 ricoverati in area non critica mentre 62 sono le persone in terapia intensiva.



Il report Asl provincia di Bari

La circolazione del Covid in provincia di Bari rallenta anche nella settimana dal 7 al 13 febbraio rispetto a sette giorni prima: da12.209 casi si è passati a 8.983.

In calo del 26,4% rispetto all'incidenza rilevata sette giorni prima. Il nuovo monitoraggio dell'Asl conferma quindi una tendenza alla diminuzione dei casi che va avanti ormai da cinque settimane consecutive. Con circa 22mila dosi erogate negli ultimi sette giorni, la campagna vaccinale della Asl Bari ha totalizzato 2 milioni e 973.329 somministrazioni anti-Covid in tutti i centri vaccinali del territorio. Più in dettaglio, sono state erogate 1 milione e 119.184 prime dosi, 1 milione e 69.877 seconde e 784.294 terze dosi. La copertura della popolazione è elevata sia se si considera la platea over 12, dove è stato raggiunto il 94% con una dose e anche con ciclo completo, sia se si allarga la valutazione al target over 5, protetto per il 91%, anche in questo caso con dose singola e doppia.



Report Asl provincia di Lecce

Sono 18.506 - di cui 112 ricoverati - i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi. Scende quindi la curva dei nuovi positivi e si svuotano leggermente i Reparti Covid.



Intanto procede la campagna vaccinale antiCovid: 1.752.555 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 647.539 prime dosi, 627.372 seconde dosi, 21.336 monodose. A quota 456.308 le terze dosi con una copertura del 45% nella fascia 12-19, del 49% nella fascia 20-29, del 51% nella fascia 30-39, del 59% nella fascia 40-49, 62% nella fascia 50-59, 73% nella fascia 60-69, 77% nella fascia 70-79, 77% nella fascia 80-89, 56% negli over 90.