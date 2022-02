Bari, la Asl inizia la riconversione degli hub vaccinali: al via campagna di prevenzione del papilloma virus

Con la campagna vaccinale anti Covid che in Puglia si avvia verso la conclusione considerata l'elevata copertura raggiunta, le Asl stanno iniziando a riconvertire gli hub in Centri di vaccinazione estesa. L'Asl Bari ha già provveduto a «trasformare» le sue strutture anche in centri vaccinali aperti alla popolazione e dunque sono pronti ad avviare campagne di prevenzione mirate per i giovani.

Al via da domani la campagna di prevenzione sull'Hpv

Si parte domani con le prime somministrazioni contro l'infezione da papilloma virus: in tutti gli hub della provincia il team di sorveglianza sanitaria del Dipartimento di prevenzione ha organizzato sedute dedicate di somministrazioni di vaccino contro l'Hpv riservate a ragazzi e ragazze nati nel 2010, quindi di 12 anni compiuti. «Abbiamo deciso di impiegare i punti vaccinali distribuiti sul territorio - dichiara il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce - per avviare questa importante campagna di prevenzione oncologica. Il vaccino contro il papilloma virus per le adolescenti riduce infatti del 90 per cento il rischio di insorgenza del tumore della cervice uterina nelle donne». A organizzare le sedute vaccinali è il Dipartimento di prevenzione. «È importante - commenta il direttore del Dipartimento di prevenzione, Domenico Lagravinese - in questa fase di ripresa post pandemia continuare a mettere a disposizione le risorse impiegate nella emergenza sanitaria in favore di una estesa campagna di prevenzione indirizzata alle giovani generazioni». Le adesioni da parte delle famiglie dei minori da raggiungere con il vaccino sono state raccolte tramite tutti gli istituti scolastici che hanno fornito agli operatori sanitari gli elenchi dei ragazzi e delle ragazze