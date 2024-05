Folgorato dal fulmine a 17 anni, commozione e dolore al funerale

“Giuseppe, vai tu oggi al posto mio con tuo padre al pascolo e portati un ombrello, perché c’è cattivo tempo”. Sono state queste le ultime parole che Angela Giampietruzzi ha rivolto al figlio Giuseppe Vito, 17 anni, stroncato da un fulmine nel pomeriggio di sabato scorso mentre, insieme con suo padre, riportava il gregge all’ovile. La morte di Giuseppe è stata una disgrazia che ha gettato nell’angoscia l’intera comunità di Santeramo, come si è visto ieri mattina durante i funerali celebrati nella chiesa del Sacro Cuore.



La città era silenziosa e diverse attività commerciali avevano le saracinesche “a mezz’asta” per il lutto cittadino proclamato dal commissario prefettizio, Alberto Monno.

Nel cortile della chiesa, più di un centinaio di persone assiepate sotto gli alberi e sulle panchine si sono raccolte in preghiera. Ascoltavano l’omelia da lì fuori, perché all’interno non c’era posto. E la gente in piedi riempiva finanche il sagrato. Tuttavia, si riusciva a scorgere la bara bianca di Giuseppe Vito, quasi coperta dalle figure immobili dei familiari: il padre e la madre, Giuseppe e Angela, il fratello maggiore Francesco e la sorellina Maria di sei anni.

Con i volti rigati dalle lacrime, lo sguardo assente, stretti in un silenzio e con una compostezza incredibili, ascoltavano le parole di don Donato Goffredo. «La nostra vita -ha detto il giovane sacerdote- è un po’ come il gioco del calcio che Giuseppe tanto amava. Si può vincere solo se si gioca in squadra». La metafora non è casuale. Giuseppe Vito giocava nella formazione giovanile della squadra cittadina, il Santeramo Calcio, con la maglia numero 9.

«Era tenace e robusto – ricorda uno dei suoi compagni di squadra con la voce rotta dal pianto-. Era difficile contrastarlo». I suoi compagni, insieme con i calciatori della vicina “Pro Gioia”, erano lì con lui, anche ieri per l’ultima partita. C’erano anche gli amici di scuola, i ragazzi della III B dell’istituto “Nervi-Galilei” di Altamura, dove Giuseppe Vito studiava con profitto insieme al fratello Francesco, che frequenta invece l’Istituto agrario.

«Era un ragazzo educato, umile, laborioso -racconta una vicina di casa- , andava a scuola, aiutava i suoi genitori e si allenava sempre, perché aveva una grande passione per il pallone».

Giuseppe Vito, infatti, viveva e lavorava – quando era libero dai suoi impegni scolastici e calcistici - in contrada Chiancaro (sulla via per Acquaviva) insieme con la sua famiglia. È cresciuto in campagna, dato che i suoi genitori sono proprietari di una piccola azienda agricola, e con la campagna ha vissuto quasi in simbiosi per diciassette anni. A contatto con la natura, Giuseppe Vito ha imparato a governare gli animali e anche a cavarsela di fronte alle difficoltà che inevitabilmente deve affrontare chi lavora sotto il cielo. Proprio quel cielo che gli ha scagliato addosso un fulmine fatale, forse attirato su di lui dalla punta metallica dell’ombrello che doveva proteggerlo dalla pioggia. Quello stesso cielo che non ha risparmiato al padre la scena terribile e disumana del figlio che, colpito dal fulmine, si accascia al suolo. Ma anche quello stesso Cielo al quale don Donato nella sua omelia affida «questo meraviglioso giovane, che oggi ci insegna qual è il vero gol: donare e ricevere amore».

Finita la Messa, la gente ha lasciato la chiesa formando un corteo spontaneo che si è aperto in due ali per far passare la bara di Giuseppe Vito, accolta da uno striscione srotolato dai suoi amici sul quale a caratteri cubitali era scritto semplicemente “Giuseppe”. In quel preciso istante, anche chi aveva trattenuto le lacrime durante la funzione religiosa si è lasciato andare a un pianto dirotto. E Maria, la sorellina di Giuseppe Vito, quando ha visto deporre il feretro nel carro funebre si è aggrappata piangendo a suo fratello Francesco, nascondendo il viso sul petto di lui. Erano le lacrime dell’intera Santeramo.

