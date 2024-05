Cortili aperti, successo a Bitonto nonostante la pioggia: il videoservizio

di Viviana MINERVINI

Grande successo di pubblico, nonostante la pioggia, per la decima edizione di Bitonto Cortili Aperti. Cinquantotto luoghi incantevoli tra palazzi storici, chiese, chiostri e giardini, nel fine settimana, si sono schiusi dinanzi agli occhi dei turisti che potranno visitarli gratuitamente a Bitonto. A far da guida, come “novelli ciceroni”, 700 studenti delle medie e superiori della città, oltre che del dipartimento di Architettura del Politecnico di Bari. La manifestazione è stata organizzata, come sempre, dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – Puglia, presieduta da Piero Consiglio, in collaborazione con il Comune di Bitonto.